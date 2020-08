Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american de Stat ar putea anunta in curand, chiar joi, introducerea de noi cerinte care sa oblige Institutele Confucius, centre culturale finantate de guvernul chinez in cadrul universitatilor americane, sa se inregistreze ca misiuni externe, ceea ce ar semnala o deteriorare suplimentara…

- Secretarul american al sanatații Alex Azar intenționeaza sa faca o vizita istorica in Taiwan, care va mania Beijingul cel mai probabil, scrie CNN. Taiwan nu este recunoscut de ONU si are din 1949 un guvern independent. Dar China pretinde ca insula face parte din teritoriul sau, de aceea se opune contactelor…

- Rusia continua sa furnizeze diverse tipuri de armament rebelilor libieni - precum avioane de vanatoare, rachete antiaeriene, mine si vehicule blindate - prin intermediul grupului de mercenari Wagner, acuza Departamentul american al Apararii, relateaza AFP.

- Secretarul american al apararii, Mark Esper, si-a anuntat marti intentia de a efectua o vizita in China in acest an, in contextul in care Washingtonul acuza Beijingul ca face din Marea Chinei de Sud "imperiul sau maritim", relateaza AFP. "Pana la sfarsitul anului, sper sa efectuez o vizita…

- Departamentul american al Apararii (Pentagon) vrea sa investeasca in 2021 suma totala de 130,5 milioane de dolari pentru modernizarea bazei militare romanești de la Campia Turzii (județul Cluj) pentru a o moderniza și a o transforma intr-un hub al...

- Pentagonul a denuntat joi organizarea de exercitii militare chineze in jurul unui arhipelag disputat din Marea Chinei de Sud, apreciind ca acestea "vor destabiliza si mai mult" situatia din regiune, noteaza AFP. "Departamentul Apararii este preocupat de decizia Chinei de a desfasura exercitii militare…

- Departamentul american al Apararii a trimis 1.600 de militari in regiunea Washingtonului, in contextul in care capitala americana, la fel ca principalele orase din Statele Unite, este teatrul unor manifestatii care denunta brutalitatea politiei si rasismul, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Pentagonul…