Initial, Pentagonul a anuntat ca Amazon si Microsoft sunt singurele companii care pot indeplini cerintele departamentului, dar a notat ulterior, ntr-o conferinta de presa, ca si alti furnizori de servicii cloud pot concura, in urmatoarele trei luni, daca indeplinesc standardele guvernului. Alte companii mari care ofera servicii cloud sunt Oracle, Google, parte a grupului Alphabrt, si IBM. Actiunile Microsoft au scazut cu putin peste 1% in urma informatiei, in timp ce titlurile Amazon au urcat cu peste 3%. Contractul Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud (JEDI) a fost bugetat pentru pana…