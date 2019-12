Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai iubite plante ornamentale, care poate constitui, totodata, un frumos cadou in aceasta perioada, este Floarea Craciunului. Afla in cele ce urmeaza de ce are nevoie pentru a te bucura de ea cat mai multa vreme.

- Avand in vedere apropierea sarbatorilor de iarna, cand creste numarul porcinelor sacrificate traditional in gospodariile populatiei, pentru a veni in sprijinul cetatenilor, examenele trichineloscopice se efectueaza de catre reprezentanții DSVSA Maramureș, in perioada 30.11.2019 – 23.12.2019, dupa urmatorul…

- Ieri, in jurul orei 14,30 politistii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident de circulatie produs pe strada Victoriei din Baia Mare. Primele verificari au relevat ca un cetațean polonez de 28 ani, care a condus o autoutilitara, a intrat in coliziune cu un autoturism condus in fata sa…

- Cerul a fost senin, duminica, dar, treptat, s-a innorat in cursul nopții. Nu au fost semnalate precipitații. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Targu Lapuș și Cavnic -6 grade Celsius. Vremea va fi inchisa astazi in județ. Pe arii extinse vor cadea precipitații sub forma de ninsoare. Izolat indeosebi…

- Acum gasesti in promotie si cadouri perfecte pentru sarbatorile de iarna! De vineri, 29 noiembrie, orele 13:00 pana luni, 2 decembrie, orele 12:00, SensoDays te asteapta cu promotii extra de neratat, o oferta de cadouri perfecte pentru sarbatorile de iarna, dar si cu produse premium Home & Deco.

- Un studiu arata ca 76% dintre romanii care pleaca de acasa de sarbatori aleg locuri de basm de pe teritoriul tarii noastre și mult mai puțini se orienteaza spre destinații din afara Romaniei. Iar pentru toți cei care inca nu și-au facut planuri pentru vacanța de sarbatori, ne-am gandit sa va ajutam…

- Siteul de travelling calatorinbascheti.ro descrie in termeni elogioși o pensiune din Maramureș pe care o compara cu un colț de Rai. „E un loc de poveste, unde simți cu adevarat autenticul și unde ai parte de condiții… ca afara. Haideți sa descoperim impreuna locul special, cu iz de Maramureș și servicii…

- Alocarea fondurilor necesare in acest sens a fost aprobata astazi de consilierii județeni, suma fiind aceeași cu cea cheltuita anul trecut. Buzoieni vor beneficia și in acest an de masa tradiționala oferita de autoritați cu ocazia Zilei Naționale, iar Sarbatorile de Iarna nu vor fi lipsite de fastul…