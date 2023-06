Zeci de mii de pensionari vor beneficia de noi ajutoare din partea statului. Concret, 120.000 de oameni vor primi bilete pentru tratamente balneare, in serii de 16 zile, din care 12 zile sunt dedicate curei de insanatoșire sau ameliorare medicala. Este pentru prima data in acest an cand sunt bilete la operatorii privați. Seria de […] The post Pensionarii primesc noi beneficii de la stat. Bucurie pentru 120.000 de oameni. Veniturile lor, rotunjite! first appeared on Ziarul National .