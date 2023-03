Pensiile speciale nu vor mai putea depași valoarea salariului, nu vor mai putea fi cumulate și vor fi chiar impozitate, au decis liderii coaliției de guvernare. In acest sens, la Senat vor fi depuse mai multe amendamente. Conform Digi24 , printre amendamentele se numara și eliminarea posibilitații ca membrii CSM sa poata ieși la pensie dupa un singur mandat de membru in Consiliul Superior al Magistraturii. Cei care incaseaza mai multe pensii speciale vor trebui sa opteze pentru unul dinte veniturile incasate. De asemenea, nu vor fi pensii mai mari decat salariul avut in perioada de activitate,…