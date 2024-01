Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a solicitat recent guvernului suplimentarea plafonului pentru plata pensiilor militare in ianuarie. Pensiile militare ale MAI costa bugetul de stat 1,5 mld. euro anual, adica aproape 8 mld. lei, relateaza Ziarul Financiar.1,5 miliarde de euro anual costa in 2024…

- Analiza Frames. Tichetele de masa au ajuns sa reprezinte, in 2024, unul dintre puținele instrumente eficiente in lupta cu inflația care erodeaza tot mai mult puterea de cumparare. Pe acest fond, piața tichetelor are șanse sa marcheze, in 2024, un record istoric, de peste 7 miliarde de euro, cu condiția…

- Cardurile sociale se vor da pana in 2027, dar valoarea tichetelor pentru alimente se reduce la jumatate. Cardurile sociale pentru mancare se vor da pana in 2027. Anul viitor iși pastreaza valoarea, dar se reduc la jumatate pentru urmatorii trei ani. Persoanele singure și familiile cu venituri reduse…

- ”In tot acest proces prin care legea a ajuns sa fie aprobata in Parlamentul Romaniei au fost o serie de discutii care au fost generate de informatii care nu au fost tocmai corecte la momentul difuzarii lor. Una dintre aceste informatii a fost ca pensiile vor fi majorate cu 40%, or procentul de 40%,…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) a cerut Guvernului suplimentarea bugetului instituției pe acest an cu peste 191,6 milioane de lei de la Fondul de rezerva bugetara pentru plata integrala a salariilor și a pensiilor militare ale angajaților, iar Serviciul de Informații Externe (SIE) vrea 5 milioane…

- Pensiile speciale au devenit o povara financiara pentru Romania. Potrivit ultimelor date financiare, pensiile speciale inregistreaza anual un cost de aproximativ 2,4 miliarde de euro. Aceasta suma considerabila alimenteaza un sistem care, potrivit criticilor, ar putea fi realocata in direcții mult mai…

- Pensiile speciale au devenit o povara financiara pentru Romania. Potrivit ultimelor date financiare, pensiile speciale inregistreaza anual un cost de aproximativ 2,4 miliarde de euro. Aceasta suma considerabila alimenteaza un sistem care, potrivit criticilor, ar putea fi realocata in direcții mult mai…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a afirmat, vineri seara, la Romania TV, ca, potrivit noii legi, pensiile romanilor vor creste de doua ori in anul 2024 si ca toate pensiile vor fi recalculate. De la 1 septembrie 2024, romanii vor avea noile pensii recalculate in care vor vedea exact punctele…