Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a anuntat ca postasii vor aduce, incepand de vineri, pensiile majorate cu 13,8%, iar cei care incaseaza pensia pe card vor primi banii pe 11-12 ianuarie.

- Pensiile romanilor cresc incepand de maine, 1 ianuarie 2024! Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a anunțat care va fi pensia minima in Romania dar și care sunt romanii ale caror venituri aproape se vor dubla.

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu a transmis joi, 21 decembrie, ca pensiile care depasesc o anumita suma de bani vor fi impozitate, din anul 2024.,,Pentru pensiile peste 2.000 de lei, se va plati un impozit.(...) De saptamana trecuta a inceput tiparirea noilor cupoane de pensii.In 2024, toate…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat duminica, ca in noua lege a pensiilor, avem un articol care spune clar ca de acum inainte, in fiecare, an, in luna ianuarie, trebuie sa avem majorarea pensiilor cu rata inflatiei plus jumatate din cresterea reala a castigului salarial mediu brut.…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a afirmat sambata, in cadrul emisiunii "Insider Politic" de la Prima TV, ca pensionarii vor primi pensiile prin Poșta Romana pana in data de 12 decembrie, in timp ce cei care iși incaseaza pensiile pe card vor primi banii dupa aceasta data.

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu a oferit prima reacție vis-a-vis de adoptarea noii legi a pensiilor. Aceasta este de parere ca actul normativ va corecta inechitațile și va aduce stabilitate sistemului de pensii din Romania. „Este o forma de respect pentru cei care au muncit și muncesc in Romania.…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu a declarat ca Legea Pensiilor "corecteaza inechitatile dintre cei care au muncit la fel, dar au iesit la pensie in ani diferitildquo;. "Noua legea pensiilor a fost adoptata Este o forma de respect pentru cei care au muncit si muncesc in Romania.Legea corecteaza…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a avut joi inainte de sedinta de Guvern, o reactie la nemultumirile venite dinspre PNL, pe noua lege a pensiilor. Ea a precizat ca ceea ce circula nu are legatura cu realitatea si ca a explicat in comisia de munca care este cheltuiala cu pensiile, din septembrie…