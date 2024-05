Stiri pe aceeasi tema

- Ajuns la varsta de 74 de ani, Mugur Isarescu a ieșit la pensie, dar a ramas și in funcția de președinte al BNR, pe care o ocupa de mai bine de 30 de ani. Astfel, el are doua surse de venit, la care se mai adauga și banii pe care ii primește ca membru al Academiei Romane. Astfel, unul dintre cei mai…

- „Imaginea generala a investitiilor in Romania s-a imbunatatit, potrivit constatarilor Bancii Europene de Investitii ”, a afirmat, astazi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu , la prezentarea raportului „EIB Investment Survey Country Overview 2023: Romania”. Și asteptarile legate…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, care ar tinti un nou mandat. a invocat constatarile Bancii Europene de Investitii conform carora imaginea generala a investitiilor in Romania s-a imbunatatit, iar asteptarile legate de climatul economic au crescut substantial. „Ca si in trecut,…

- Adrian Vasilescu, consultant strategie in Banca Nationala a Romaniei (BNR), afirma ca din februarie intram din nou intr-o zona de dezinflatie, ceea ce inseamna o crestere incetinita a preturilor, dupa avansul care s-a produs in prima luna din acest an. „Luna februarie a fost in calculele si in comentariile…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, considera ca teme precum impozitul progresiv si cota unica de TVA nu sunt de actualitate intr-un an electoral, dar a precizat ca anul viitor ar putea exista o discutie pe aceasta tema. El a mai adaugat ca Fondul Monetar International nu impune,…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, considera ca teme precum impozitul progresiv si cota unica de TVA nu sunt de actualitate intr-un an electoral, dar a precizat ca anul viitor ar putea exista o discutie pe aceasta tema. El a mai adaugat ca Fondul Monetar International nu…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a afirmat ca Romania nu are recensiune si nu exista nici aceasta prognoza ca s-ar putea indrepta in aceasta directie. Mugur Isarescu a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, cat de aproape este Romania de recesiune.“Nu…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a afirmat ca Romania nu este in recensiune si ca nici nu exista o prognoza ca s-ar putea indrepta in aceasta directie, transmite News.ro.