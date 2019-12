Penny: Cazul de la Alexandria este unul izolat; am luat măsuri privind igienizarea şi dezinfecţia spaţiului şi măsuri preventive Cazul magazinului Penny de la Alexandria, unde au fost gasite excremente de rozatoare pe un raft, este unul izolat si au fost luate masuri imediate, ce au inclus igienizarea si dezinfectia intregului spatiu de vanzare si depozitare, precum si o serie de masuri preventive, au precizat reprezentantii companiei, la solicitarea AGERPRES.



"Regretam incidentul ce a avut loc la magazinul din Alexandria si ne cerem scuze clientilor nostri. Asa cum a fost comunicat de catre reprezentantii ANPC, produsele care ar fi putut fi afectate in urma acestui incident au fost inlaturate de la comercializare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

