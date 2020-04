Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) precizeaza miercuri ca 33 de angajati si 497 de persoane private de libertate ar fi intrat in contact cu angajatul de la Penitenciarul Bucuresti-Jilava confirmat cu SARS-CoV-2. "Verificarile derulate la nivelul unitatii, pe linia identificarii posibililor…

- Un jandarm din cadrul Directiei Generale de Jandarmi a municipiului Bucuresti a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Acesta are si dosar penal, pentru ca a ascuns faptul ca a avut contact cu o persoana testata pozitiv, anunta Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti."La data…

- Sonia Argint-Ionescu este suspecta de coronavirus dupa ce a intrat in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv cu Covid-19. Sonia Argint Ionescu a facut dezvaluirea pe contul sau de Facebook. Prezentatoarea de televiziune a intrat in contact direct cu o persoana care a fost invitata in emisiunea…

- Prezentatoarea TVR Sonia Ionescu a anuntat pe Facebook ca se afla in carantina, dupa ce luni, la filmarile pentru emisiunea "Vreau sa fiu sanatos", a intrat in contact cu o persoana invitata in platou care a fost testata pozitiv cu Covid-19, transmite news.ro."Dragii mei, zilele trecute ma…

Administrația Naționala a Penitenciarelor anunța ca șapte deținuți au fost izolați intr-un spațiu creat amenajat la Penitenciarul Jilava, dupa ce au fost suspecți de infecție cu COVID-19, se arata intr-un comunicat remis MEDIAFAX.