Peni Hill a comis-o ieri din nou. De data asta cu toţi rectorii Babaet, nu stim ce fumeaza Peni Hill asta de Bahlui, ce bea noapteasau cu ce spreiuri se da pe subsuori ori prin alte parti dimineata, dar parca inadecvarea acestuia la chestiunile serioase din targ devine de la luna la luna tot mai mare si mai ridicola. De-un par egzamplu, nu mai tarziu de ieri va povesteam despre cum a intarziat aproape o ora la un eveniment de inaugurare a unei fabrici in urma unei investitii serioase in targ, de cateva zeci de milioane de euro, si asta in timp ce la suete total irelevante, ba chiar rizibile, prin cimitire ori cartiere, organizate de advocate precum madam… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Probabil stiti deja ca zilele acestea a fost o mica festivitate la Iasi, legata de deschiderea unei linii de productie in targ in urma unei investitii de cateva zeci de milioane de euro, undeva cum mergi spre Tomesti pe mana dreapta. Iar acolo, cum e si normal, au fost invitati si reprezentanti ai autoritatilor…

- Fostul presedinte al Politehnicii, Ciprian Paraschiv, va superviza un meci din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor Ciprian Paraschiv continua sa aiba o cota foarte buna la nivel international. Fostul presedinte executiv al Politehnicii Iasi din perioada februarie 2020 – iunie…

- Majoritatea oamenilor incearca sa pacaleasca sistemul și sa obțina o adeverinta de vaccinare fara sa se imunizeze. „Sunt peste 370 de adeverințe de vaccinare care sunt, probabil, false. Am primit aceste solicitari in speranța de a elibera certificate digitale. Evident, le-am trimis catre autoritați”,…

- Una bucata povestioara tare interesanta cica rostogoleste prin targ un fost coleg de-al fostului sef de partidoi local Jiji L"Amorozo, premarele cocsel, coleg si de-al actualului premare Peni Hill. Spune acesta o chestiune pe care putina lume o stie, si anume caci, cat timp a stat la tuhaus la Bucuresti,…

- "Universitatile au inregistrat un procent de vaccinare peste media, deja, cea mai ridicata a sistemului de invatamant, 60% din personalul didactic auxiliar, didactic neauxiliar si nedidactic, vaccinat. Fata de acest procent, universitatile au un procent si mai mare. Preferam sa organizam centre de vaccinare…

- Universitatile au inregistrat un procent de vaccinare anti-COVID peste media sistemului de invatamant, a declarat, duminica, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, care a adaugat ca, in locul obligativitatii imunizarii, prefera organizarea de centre si promovarea importantei si necesitatii vaccinarii…

- "Este chiar in discutie acum un regulament european, este o obligatie a Romaniei in PNRR tocmai cumva in contrapartida oarecum cu constructia de autostrazi si faptul ca am cerut atatia bani pentru infrastructura, ceea ce este atipic pentru celelalte state membre. E vorba despre introducerea taxarii…

- Pentru ca tot mai multi baieti de la cumatrie ii cer oarecum socoteala lui Peni Hill de Bahlui ca a stat prea mult cu urbanismul blocat iar proiectele lor au baltit in loc sa duduie, cica Peni ar servi acestora, in ultima vreme, un scenariu destul de credibil, ce ar includesi unele intalniri si evenimente…