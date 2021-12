Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, in momentul in care a anunțat ca familia sa a decis sa vanda clubul FCU Craiova, Adrian Mititelu jr. a susținut ca el a sponsorizat galeria echipei in ultimii ani, printr-un „interpus”. Deși nu l-a numit, patronul clubului face referire la liderul Peluzei Sud 1997, Andrei „Gogoașa” Preda.…

- Nou promovata FCU Craiova e in plin razboi civil. Fanii din Peluza Sud i-au declarat razboi lui Adrian Mititelu, iar finanțatorul a transmis din spatele gratiilor, prin intermediul fiului sau, ca vinde echipa. Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF și un personaj deloc apreciat la Craiova dupa dezafilierea…

- Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, ar fi decis sa vanda clubul ca urmare a mesajului vehement transmis de Peluza Sud, facțiunea dura a suporterilor Craiovei, venit in urma eșecului de astazi cu FC Voluntari, scor 0-2. Referindu-se la Adrian Mititelu senior, ultrașii au spus ca „ii dorim tot ce e…

- Intr-un mesaj agresiv dupa infrangerea suferita de FCU Craiova cu FC Voluntari, 0-2, fanii din Peluza Sud au transmis familiei Mititelu sa vanda echipa și i-au amenințat pe fotbaliști. „V-a sunat ceasul! V-am lasat sa va acomodați, ați avut la dispoziție 6 luni, am acceptat ca e un lot nou format! Dar…

- Mircea Rednic (59 de ani) l-a ajutat pe Adrian Mititelu (53 de ani) sa-și faca echipa pentru Liga 1, iar acum cei doi prieteni sunt rivali in lupta pentru evitarea retrogradarii. Antrenorul lui Dinamo i-a trimis la nou-promovata pe belgienii Huyghebaert, Van Durmen și Marquet. Dinamo - FCU Craiova se…

- Meciul de asta-seara dintre FCU Craiova - CSU Craiova este primul in Liga 1 dintre cele doua rivale din Banie. In istoria zbuciumata de dupa dezafilierea echipei lui Adrian Mititelu, 20 iulie 2011, și inființarea de catre Primaria Craiovei a noii grupari au mai existat patru confruntari intre cele…

- Peluza Sud 1997, facțiunea dura din galeria lui FCU Craiova 1948, a publicat un mesaj razboinic inaintea derby-ului cu FCSB de sambata. FCU Craiova - FCSB se joaca sambata, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look+, Prima TV, Digi Sport și TV Telekom Sport. Ultrașii Craiovei, mesaj razboinic…

- Adrian Mititelu a dublat prima de victorie la ultimele doua meciuri din Liga 1, dar masura nu a avut efectul scontat. FCU Craiova nu a mai caștigat de patru etape, acum spera sa invinga sambata un FCSB in mare forma. Nou-promovata FCU Craiova are buget de play-off, dar dupa 8 etape echipa se afla pe…