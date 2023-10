Stiri pe aceeasi tema

- Pelerinajul la Sfantul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, a inceput sambata, cu expunerea spre inchinare la moaște. Intre 21 și 29 octombrie, are loc pelerinajul prilejuit de sarbatoarea Sf. Dumitru cel Nou, organizat de Patriarhia Romana și Arhiepiscopia Bucureștilor. In fiecare zi,…

- Conducerea Parlamentului a decis, marți, ca ședința comuna convocata inițial pentru astazi in onoarea lui Volodimir Zelenski sa nu mai aiba loc. Și asta din cauza unor eventuale neplaceri pe care ar putea sa le provoace sentoarea Diana Șoșoaca in timpul discursului președintelui ucrainean. Marți dimineața,…

- Preșcolarii și elevii nu vor mai primi lapte, produse de panificație și fructe decat de anul viitor. Cel mai recent contract incheiat a expirat anul școlar trecut. Programul „Laptele si cornul” va fi pus pe pauza pana in 2024, din cauza ca a expirat contractul cu firmele care furnizau aceste produse.…

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) a solicitat, la sfarșitul lunii martie a acestui an, aprobarea Parlamentului pentru a implementa noi programe de armament, inclusiv proiectul de obuzier autopropulsat. Programul prevede achiziționarea de sisteme de obuziere autopropulsate de 155 mm la nivel de batalion,…

- In mormant Viata Pus ai fost, Hristoase, Si-a vietii Maica-acum intra in mormant Si se muta la viata cea de sus. Prohodul Maicii Domnului Prima stare DESPRE SLUJBA PROHODULUI MAICII DOMNULUI LA SARBATOAREA ADORMIRII FECIOAREI MARIA – MAICA LUI DUMNEZEU. Nu exista slujbe in cultul divin Ortodox in…

- Normele Planului National de Control al Cancerului, prin care se deblocheaza finantarea serviciilor de diagnostic genetic si tratament personalizat, sunt aprobate de Guvern, in ședința de joi. Premierul Ciolacu a promis ca in ordonanța și hotararea de guvern adoptate joi va fi inclus și Programul de…