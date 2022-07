Stiri pe aceeasi tema

- Ahmed Othmane brodeaza cu fire de aur o panza neagra și groasa cu versete din Coran, precum cele pe care stramoșii sai le faceau pentru Mecca, cel mai sfant oraș al islamului. In urma cu 100 de ani, creațiile familiei Othmane au fost trimise la Mecca cu mare fast pentru a acoperi Kaaba, cladirea cubica…

- Pelerinii au inceput sa soseasca la Mecca, pentru cel mai mare pelerinaj din lumea musulmana, Arabia Saudita și-a redeschis porțile, dupa doi ani de pandemie, și pentru pelerinii straini. Totuși, numarul participanților va fi limitat la un milion de persoane.

- Dupa o pauza de doi ani, generata de restricțiile sanitare, astazi se reia și la Botoșani pelerinajul de Florii. Organizat de Protopopiatul Botoșani, incepe de la ora 14:00, de la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

- Oamenii se bucura ca pot participa din nou la un astfel de perlerinaj. Este primul pelerinaj organizat dupa ani grei de pandemie, in care au fost restrictii. Sunt mii de oameni aici, chiar si copii. Oamenii spun ca se roaga pentru sanatate, pentru incetarea razboiului din Ucraina, sa fie pace in lume,…

