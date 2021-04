Celebrele pelerinaje de la Mecca și Medina vor avea loc anul acesta in condiții speciale. Doar musulmanii care s-au vaccinat impotriva Covid-19 vor putea participa la aceste evenimente. La pelerinajele de la Mecca și Medina vor mai participa și acei musulmani care s-au vindecat recent de coronavirus. Conform The Guardian, Arabia Saudita permite desfașurarea acestor pelerinaje, dar in condiții speciale, cu respectarea normelor sanitare de protecție. Inainte de pandemia de coronavirus, la pelerinajul de la Mecca participau, in medie, 2,5 milioane de persoane. Anul trecut, in plina pandemie de Covid-19,…