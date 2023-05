Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar nu renunta la obiectivele sale privind strategia nationala nici acum, in situatia economica dificila cauzata de razboi, continuandu-si munca de unificare nationala prin consolidarea comunitatilor maghiare de peste hotare si prin grija fata de acestea – a declarat joi, la Pecs, Arpad Janos…

- In lumea in care traim, trebuie sa privim corul care canta visul pacii pierzandu-si in mod regretabil glasul, in timp ce solistii razboiului isi fac loc – a declarat papa Francisc vineri, la Budapesta, in fosta manastire a carmelitilor (azi sediul Cancelariei Prim-ministrului), unde s-a intalnit cu…

- In satele apartinatoare comunei Sanpetru de Campie in Joia Mare se aprind focurile ritualice, din vreascurile rezultate dupa toaletarea pomilor fructiferi, existand credinta ca acum sufletele celor adormiti au nevoie de caldura fiindca se intorc acasa sa sarbatoreasca Invierea Domnului alaturi de cei…

- Dirijorul italian de origine maghiara, Janos Acs, cunoscut și drept dirijorul celor Trei Tenori – Luciano Pavarotti, Jose Carreras și Placido Domingo va concerta, in aceasta primavara in Transilvania. Astfel, in data de 27 aprilie, la ora 19, in Biserica Sfantul Mihai din Cluj, va prezenta concertul…

- Doctorul Radu Deac, care a realizat peste 10.000 de operatii pe cord deschis si 35 de transplanturi de cord, a declarat, joi, in cadrul festivitatii prilejuite de implinirea a 50 de ani de la prima operatie pe cord deschis din Transilvania, ca, timp de o jumatate de secol, Institutul de Urgenta pentru…

- Centrul de Arta din Transilvania lanseaza luna aceasta, de Zilele Sfantu Gheorghe, proiectul Made in Sepsi ArtBrunch, oferind publicului interesat posibilitatea de a vizita atelierele unor prestigiosi artisti plastici locali. Directoarea Centrului, Bordas Beata, a declarat ca acest proiect, nou si unic…

- Prima cursa aeriana București – Targu Mureș operata de compania Air Connect a aterizat marți, 28 martie, la ora 20.35, pe pista Aeroportului Internațional "Transilvania" Targu Mureș. Zborurile dintre Targu Mureș și capitala Romaniei vor fi operate doua zile pe saptamana, in zilele de marți și joi, cu…

- Circuitul "Transilvania Motor Ring" din județul Mureș a gazduit sambata, 25 martie, primul Track Day al anului, organizat eveniment organizat de Danny Ungur Racing. "Chiar daca pe parcursul zilei a existat și o ploaie scurta, aceasta doar a adaugat un plus de adrenalina sesiunilor. Participanții și-au…