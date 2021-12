Stiri pe aceeasi tema

- Kely Nascimento, una dintre fiicele lui Pele, a postat joi, pe Instagram, o fotografie în care apare alaturi de tatal sau și a anuntat ca fostul internațional brazilian va fi externat din spitalul Albert Einstein din Sao Paulo în doua sau trei zile."Aceasta fotografie a fost facuta…

- Formarea de personal este una dintre marile probleme ale sistemului de sanatate, a declarat, joi, prof. dr Adrian Streinu-Cercel, presedinte al Comisiei de sanatate din Senat, care a precizat ca este vorba in egala masura de medici, asistente medicale si infirmieri. El a subliniat necesitatea unei…

- Fostul mare fotbalist brazilian Pele a revenit in spital ca sa continue tratamentul cu chimioterapie pentru o tumora de colon, a anuntat miercuri clinica din Sao Paulo, unde a fost internat mai multe saptamani in luna septembrie, transmite AFP. Spitalul Albert Einstein a precizat in raportul sau medical…

