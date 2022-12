Retrospectiva 2022 in sportul constantean. Momentele importante care au marcat anul

Sportul constantean nu a fost lipsit de performante, culoare, sare si piper nici in 2022. Si in 2022, in sportul constantean si au facut locul bucurii si tristeti, victorii si infrangeri, obiective atinse si teluri neimplinite. Pornind… [citeste mai departe]