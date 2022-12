Pele avea șapte copii legitimi, iar mama lui are 100 de ani Pele a fost casatorit de trei ori si este tatal a sapte copii, dar si a unei fete care nu a fost recunoscuta, relateaza AFP, citata de Agerpres. Pele a refuzat sa o recunoasca pe Sandra Machado, nascuta in 1964 dintr-o legatura cu o menajera. Aceasta a publicat o carte: „Fiica pe care Regele nu o voia”, inainte de a deceda in 2006, la doar 42 de ani. Primul mariaj al lui Pele a fost cu Rosemeri Cholbi in 1966, in urma caruia s-au nascut trei copii: doua fete, Kely Cristina in 1967 si Jennifer in 1978, precum si un baiat, Edinho in 1970. Pele a mai avut o fiica, Flavia, in urma unei relatii extraconjugale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

