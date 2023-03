Pedepse mai mari în dosarul craiovenilor care acţionau în Mexic Curtea de Apel Bucuresti a dat o sentinta definitiva intr-un dosar in care au fost deferit justitiei sase barbati acuzati ca au facut parte dintr-un grup infracțional organizat. Ar fi acționat in Romania, Mexic si SUA, dar si in alte state. Pedepsele insumeaza 61 de ani de inchisoare. Anchetatorii au sustinut ca inculpatii s-au ocupat cu traficul de migranti, clonarea de carduri sau spalarea de bani. Trei dintre inculpati au fost acuzati si de tentativa de omor calificat. Gruparea a avut legatura cu asasinarea unui craiovean, in Cancun, Mexic, in iunie 2018. Procurorii DIICOT anuntau, in iulie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

