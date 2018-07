Stiri pe aceeasi tema

- DEFINITIV……Condamnat la 2 ani si 11 luni de inchisoare si la plata cheltuielilor judiciare, Cornel Velu Maftei, barladeanul prins cu peste 20 de kilograme de droguri, a incercat, din rasputeri, sa scape de pedeapsa. Ajuns in fata judecatorilor Curtii de Apel Iasi, tanarul traficant de droguri din Barlad…

- Curtea de Apel Iasi a decis, ieri, sa condamne la un an si 6 luni de inchisoare cu suspendare un barbat care a provocat un accident rutier mortal. Nicolae Musumanschi este originar din Republica Moldova, stabilit in Italia, care a provocat tragedia in urma cu trei ani. Pe 27 iulie, acesta conducea un…

- O femeie de 86 de ani, din comuna vasluiana Osesti, a murit, duminica, in flacarilecare i-au cuprins locuinta. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgen]a (ISU)„Podul Inalt” Vaslui, la fata locului s-au deplasat o autospeciala de lucru cu apa si spuma cu 5 subofiteri din cadrul Detasamentului…

- Politistii de ordine publica si investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau au depistat la scurt timp de la comiterea faptei, principalul banuit de savarsirea unei talharii, pe raza municipiului Buzau.

- Un eveniment aparent banal i-a pus in incurcatura pe judecatorii de la Harlau care au solutionat, zilele trecute, un dosar de agresiune in care acuzata a fost o femeie de 68 de ani. Lenuta Lungu, din satul Zagavia, judetul Iasi, a fost condamnata la 6 luni de inchisoare cu suspendare dupa ce a fost…

- Doi falsificatori de bani din Iasi vor petrecere urmatorii ani in spatele gratiilor. Curtea de Apel Iasi a decis ca Stefan Badii sa stea in puscarie 6 ani si 8 luni, dupa ce i-au contopit mai multe pedepse, inclusiv cea privind falsificarea de buletine. Un alt barbat, Sorin Bulgaru, a primit si el o…

- Accidentul s-a produs luni dimineața in jurul orei 9.40 pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca. O femeie care traversa strada pe trecerea de pietoni a fost lovita un autoturism marca Opel Vectra de culoare gri metalizat, cu numarul de inmatriculare BV – 88 – SBA. Conducator auto si-a continuat…

