- Compania aeriana rusa Aeroflot a anulat toate punctele de loialitate unui pasager care a înselat-o cu privire la greutatea pisicii sale, prea grea pentru a calatori în cabina, pe care a înlocuit-o cu un alt animal la îmbarcare.

- Doi tineri, trimisi in judecata pentru spalare de bani, prin Rusia, in suma de aproape jumatate de milion de lei. Banii erau proveniți din escrocherie, ca urmare a inșelarii persoanelor precum ca le-ar vinde droguri.

- Preoții din orașul Tver, situat la nord-vest de Moscova, au atins noi inalțimi, la propriu, in incercarea de a-și salva enoriașii de cele mai grele pacate care dau dependența: „beția și preacurvia”. Ca sa purifice populația, preoții s-au urcat in avion și au descarcat de la altitudine o incarcatura…

- Rusia a lansat in spatiu o racheta la bordul careia se afla un robot umanoid. Fiodor, care cantareste 160 de kilograme si o inaltime de un metru 80, a decolat de pe cosmodromul rus Baikonur din Kazahstan.