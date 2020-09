Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Timis a pronuntat prima sentinta in dosarul in care Ionel Boldea, barbatul acuzat ca in vara anului 2019 a omorat, intr-un parc din Faget, doi oameni, sot - sotie, atacand ulterior alte persoane.

- Barbatul de 34 de ani care anul trecut, in timp ce era drogat, a atacat doi batrani intr-un parc din Faget pe care i-a batut pana i-a omorat, iar apoi, in timp ce incerca sa scape de oamenii legii a batut alte patru persoane, printre care și un polițist, a fost condamnat de judecatorii Tribunalului…

- In seara de 10 septembrie, un tanar a fost batut la semafor de doua persoane. Intreaga scena a fost surprinsa de camera de bord a a unui autoturism. In urma scandalului din Piatra Neamț, șoferul nu a depus nicio sesizare la poliție. O scena asemanatoare s-a produs și la Timișoara cand…

- Incidentul s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni. In timp ce deplasa cu autoturismul personal, un tanar in varsta de 29 de ani a fost blocat in trafic de un alt autoturism din care au coborat mai multe persoane inarmate cu pari. Citeste si: Bataie ca-n ring, la iesire din Dambovita…

- Un traficant de persoane a fost arestat preventiv la Timișoara. Barbatul a transportat un grup de 17 persoane care intrase ilegal in Romania, pe la granița cu Serbia, iar pentru acest serviciu a primit 1.700 de euro, informeaza Mediafax.Marți, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa…

- Luni, 6 iulie, un roman de 36 de ani a fost condamnat in Italia la inchisoare pe viața pentru ca, in toamna anului 2014, a violat o tanara italianca și l-a ucis in bataie pe iubitul acesteia.

- Un barbat a injunghiat in luna martie, cu un briceag, doua persoane pe o strada din Timișoara, dupa care a fugit și a reușit sa se ascunda. Oamenii legii l-au prins dupa trei luni, potrivit Mediafax.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș susțin ca barbatul a injunghiat cu un briceag…

- Doi adolescenti de 14 si 15 ani au fost retinuti pentru lovire si alte violente, iar un tanar de 18 ani a fost retinut pentru complicitate, in cazul baiatului de 15 ani batut pe o strada din Timisoara.