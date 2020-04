PeBloguri: Violența justifică un răspuns mai violent? ​​Într-un editorial, Vlad Soare, președintele AMBI, subliniaza cât de mare este impactul anilor în care infracționalitatea a fost tolerata de catre autoritați. Observam o creștere a numarului de cazuri în care autoritațile competente sunt nevoite sa intervina violent pentru restabilirea ordinii publice. Totuși, cazurile din ultima perioada ridica problema proporționalitații cu care acestea acționeaza.



Nu trebuie sa ne grabim în a trage concluzii. Este greșit sa trimiți oamenii pentru a restabili ordinea fara sa fie echipați complet (veste antiglont, taser etc)… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

