- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu a anuntat, vineri, ca politistii Sectiei nr. 5 Politie Rurala Giurgiu au fost sesizati telefonic, miercuri seara, de catre un reprezentant al unei scoli gimnaziale din localitatea Fratesti, despre faptul ca doua eleve au fost agresate fizic de o femeie,…

- O femeie de 47 de ani a fost retinuta dupa ce a intrat in scoala din comuna Fratesti (Giurgiu), in timpul cursurilor, si a agresat pe doua eleve, lovindu-le in fata si in abdomen. Femeia este mama altui elev, iar totul s-a produs pe fondul unor neintelegeri mai vechi, transmite News.ro , care preia…

- Dosarul unui accident de circulatie a petrecut atat de mult timp prin birourile procurorilor, incat la trimiterea in instanta raspunderea penala era ca si prescrisa. Soferul vinovat a scapat fara nicio pedeapsa, victima avand doar satisfactia obtinerii unor despagubiri civile. Accidentul provocat de…

- Unul dintre cei doi politisti din judetul Iasi, raniti dupa ce autospeciala s-a rasturnat in timp ce urmareau un sofer (VEZI AICI), a fost externat. Cel de-al doilea a ramas internat in spital pentru a fi monitorizat de medici. Tanarul urmarit a fost retinut. IPJ Iasi a anuntat, luni dimineata, ca cei…

- Politistii de frontiera au descoperit, in urma unui control amanuntit efectuat asupra unui autocamion, care figura ca fiind incarcat cu produse de igiena personala, cantitatea de 384.000 de pachete cu tigari, estimata la o valoare de peste 1,5 milioane de euro, pentru care soferul nu detinea documente…

- Dispozitivele electronice de supraveghere au ajuns si la Iasi. Magistratii Judecatoriei au aprobat solicitarea unei iesence ca iubitul sau sa fie obligat sa poarte un astfel de dispozitiv, iar decizia a fost confirmata ieri de Tribunal. D.A. s-a adresat judecatorilor dupa ce concubinul sau, I.M., o…

- Barbatul avea emis un ordin de protectie, și a fost arestat dupa ce Sistemul Informatic de Monitorizare Electronica a alertat polițiștii ca acesta incearca sa-și demonteze dispozitivul de urmarire, scrie Agerpres . „La data de 15 ianuarie 2023, prin Sistemul Informatic de Monitorizare Electronica, s-a…

- Polițiștii de frontiera giurgiuveni au descoperit intr-o mașina mai multe pachete ce conțineau bijuterii din metal de culoare galben și alb. Șoferul turc intenționa sa le introduca in țara fara sa detina documente legale. Azi noapte, la PTF Giurgiu – Rutier, s-a prezentat pe sensul de intrare in tara,…