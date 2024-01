Stiri pe aceeasi tema

- Primul curajos care a ajuns la cele trei cruci aruncate in apaa de IPS Teodosie de Bboteaza este un tanar de 24 de ani, care a venit tocmai din Alba Iulia. Sub privirile impresionate ale participantilor la slujba de Boboteaza, tinerii curajosi au infruntat marea pentru a prinde crucile aruncate in apa…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 07.12.2023 ora 08:00 08.12.2023 ora 08:00 aduce o vreme ce se va mentine inchisa si se va raci, devenind normala termic pentru aceasta data. Cerul va fi noros si pe arii relativ extinse vor fi precipitatii slabe mixte ploaie pe coasta, lapovita si ninsoare in…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca, saptama viitoare, vom avea temperaturi extrem de scazute in toata țara, cu minime de -11 grade. De asemenea, se anunța ninsori in zonele montane, dar și in alte zone din țara vom avea lapovița și ninsoare.Masa de aer rece a coborat in zona țarii noastre,…

- Constanta s a aflat in weekend sub avertizare Cod Rosu de vreme rea Vantul a batut cu putere si a maturat tot ce i a iesit in cale. Mai multi arbori au fost pusi la pamant si au fost blocate mai multe drumuri si alei. Cei care au iesit astazi la plimbare pe plaja din Statiunea Mamaia, zona Hotelului…

- Meteorologii au emis mai multe avertizari pentru acest weekend, incepand chiar de azi, cu un cod galben, valabil și pentru zona de nord a județului Buzau, dar și pentru sambata noapte pana duminica dupa-amiaza, cand intreg județul va fi sub incidența unui cod portocaliu de viscol și ninsori! COD PORTOCALIU!…

- A fost furtuna de cod rosu pe litoral, cea mai puternica inregistrata vreodata la malul marii. De la nord la sud litoralul e ravasit complet. Cel mai grav e in orasul Constanta, unde ciclonul a lovit cu toata forta: copaci cu radacina de doi metri au fost smulsi din pamant, zeci de cladiri au ramas…

- In urma apelului de donare de sange lansat miercuri de reprezentanții Spitalului Municipal Adjud, zeci de persoane s-au mobilizat astazi și au donat pentru cazul adolescentei de 15 ani ranita grav marți dupa ce s-ar fi aruncat in fața trenului. Va reamintim faptul ca, polițiștii vranceni au transmis…

- Un tanar de 21 de ani a murit pe loc dupa ce a fost aruncat din propriul autovehicul, dupa ce a rulat cu viteza pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta, in apropriere de podul din Km. 4 5. Acul kilometrajului a ramas blocat la peste 120 km h conform surselor noastre, insa doar o expertiza tehnica oficiala…