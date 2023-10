Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Cluj-Napoca anunța demararea concursului de idei pentru realizarea unei picturi stradale, in cadrul inițiativei „Asphalt Art”, ca urmare a obținerii unui grant Bloomberg Philanthropies, prin care arta stradala este utilizata pentru a revitaliza spațiul public. Obiectivul proiectului este intarirea…

- Proiectul ce prevede reamenajarea parcului de la Polivalenta a trebuit sa fie supus de doua ori la votul consilierilor, din cauza unei gafe de proporții... The post Proiectul „Craiova la Polivalenta”. Funcționarul din Primarie responsabil cu gafa a fost „mustrat verbal”, iar modernizarea zonei a primit…

- Asfaltul de pe strada Piezișa va fi pictat printr-o inițiativa internaționala din care mai fac parte orașe precum Milano sau Amsterdam. Proiectul va fi finanțat printr-un grant, dar și o contribuție de la bugetul local.

- Explozia de la Crevedia: Percheziții la Primaria din localitate și la sediul firmei din București / șefii firmei, verificați și eiAu fost identificați mai mulți martori cu potențial probatoriu, spune procurorul general, Alex Florența. El precizeaza ca procurorii instrumenteaza infracțiunea distrugere…

- „Din pacate, in Romania avem mulți parinți incapabil sa-și educe copii. Totuși, este necesar sa spunem ca la Ministerul de Interne totul este cangrenat, cel puțin atunci cand vine vorba de droguri. Eu cred in continuare ca acest Pascu, tatal drogatului, e trimis in fața la chestii riscante, cum sunt…

- Moștenitorii pot face succesiunea terenurilor agricole la Primarie GRATUIT. Proiectul de lege, pe masa deputaților Moștenitorii pot face succesiunea terenurilor agricole la Primarie GRATUIT. Proiectul de lege, pe masa deputaților Un nou proiect de lege privind succesiunea, categorie in care intra și…

- Scandal la SCM „Gheorghe Paladi”. Intr-o sesizare depusa la CNA și Inspecția Financiara, șefa instituției este acuzata de „incalcari in procesul gestionarii spitalului, inclusiv in procedurile achizițiilor publice, incalcari ale disciplinei și a regimului de munca”. In cadrul ședinței Primarie, viceprimarul…