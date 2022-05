Pe mine nu mă laudă nimeni… Serios. Pe bune. Pe cuvant. Ca sa n-o zic p-aia cu sa mor eu… Pe mine nu ma lauda nimeni. Nimeni, nimeni, nimerica! Niciodata! Sa imi spuna si mie cineva, ceva de genul: vai, ce frumos, ce bine, ce dragut, ce minunat, super… Nuuuuuuu… La adresa mea, pentru mine, in ce ma priveste, nu zice nimerica, nimic, nicio vorbulita, nicio apreciere, nicio lauda. Caci, pe el, pe sotul din dotare, il lauda toata lumea. El primeste lauri. E felicitat. Aplaudat. Chemat la bis. Merita, nu zic nu. Dar, mie, nimic, niciun cuvintel? Zau… Nu ma lauda nimeni. Uite, zic, ca sa nu mai sporovaiesc aiurea, sa facem exemplificare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

