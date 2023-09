Discuțiile cu privire la o soluție diplomatica pentru incheierea conflictului par aproape complet blocate in acest moment, spun cei care au incercat sa le poarte. Nici Kievul, nici Moscova nu par dispuse sa negocieze, iar unii observatori se tem, de altfel, ca Putin ar putea considera orice discuție despre negocieri drept un semn de slabiciune al Occidentului, scrie New York Times. Stian Jenssen, șeful de cabinet al secretarului general al NATO, a fost criticat dur luna trecuta, cand a evocat posibilele opțiuni pentru incheierea razboiului din Ucraina, unele care nu luau in calcul scenariul extrem…