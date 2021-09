Pe lângă gaze naturale și petrol, Rusia mai ascunde un as în mânecă: pâinea Moscova a inceput sa planteze semintele „diplomatiei graului“. Adica sa foloseasca mancarea ca pe un levier de politica externa. Are experienta cu astfel de strategii din razboiul mondial al gazelor naturale, in care Europa este dependenta de combustibilul rusesc. Si, de asemenea, are terenuri agricole, poate mai mult decat oricare alt stat, apa, porturi si cai ferate. Si vecini infometati. Turcia, o tara unde inflatia a scapat de sub control, iar preturile alimentelor sunt o chestiune sociala si mai ales politica importanta, are o comisie de stat pentru cereale. Aceasta institutie a cumparat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

