- Probabil ca puțini sunt șoferii carora nu li s-a intamplat macar o data in viața sa puna in rezervorul autoturismului motorina in loc de benzina sau invers. Printre cei care au facut insa aceasta greșeala se numara și o vedeta de la noi din țara, care a fost cat pe ce sa ii dea dauna totala bolidului…

- Senatorul clujean a catalogat agresiunea de la Parlament, in care au fost implicati doi foști miniștri, Florin Roman si Dan Vilceanu, drept ”un eveniment regretabil” care ”nu face decat sa duca si mai mult in derizoriu o institutie importanta a democratiei”.

- Virgina Ruzici, fostul manager al Simonei Halep, a urmarit live meciul pe care acesta l-a disputat in turul al turneului de la Trophee Clarins. Simona Halep (32 de ani, locul 1.149 mondial) s-a vazut nevoita sa abandoneze in setul 2 al meciului cu McCartney Kessler, la scorul 7-5, 2-3.

- Accident in localitatea Suruceni din raionul Ialoveni. Un cal a fost lovit mortal de un microbuz, in seara de ieri, 6 mai. Potrivit Poliției, impactul s-a produs in timp ce cabalina a traversat strada alergand prin fața autovehicolului.

- Situatia de la pompa este una rara. In urma cu doar cateva luni soferii care alimentau cu motorina plateau per litru cu 75 de bani in plus fata de cei care alimentau cu benzina. Pentru prima data in ultimele 10 luni, motorina a fost la pompa mai ieftina decat benzina, informeaza Antena3 CNN.

- Cantareața transgender Naomi a decedat la varsta de 47 de ani. Era internata intr-un spital din Germania. Solista a suferit un AVC. Puțini iși mai aduc aminte ca Naomi a avut o relație apropiata cu Nikita. In urma cu ani buni, cele doua erau prietene bune. Dupa ce a aflat ca Naomi se zbate intre […]…

- Soția și fiica au fost șterse de la moștenire? Vestea ca au pierdut tot a venit ca un șoc pentru ele! Florica iși acuza nepoata ca a lasat-o fara moștenire! Iata ce s-a intamplat cu femeia, dupa ce soțul ei a murit!

- Ciprian Marica, acționar al celor de la Farul, a fost prezent, marți, in studioul GSP Live și a vorbit, printre altele, despre penalty-ul controversat primit de Petrolul in finalul meciului cu Dinamo, care a stabilit și rezultatul final al meciului, 1-1. Marica e indignat de lovitura de pedeapsa acordata…