- Un pacient internat la Spitalul Clinic Județean de Urgența „Sfantul Spiridon” din Iași dupa explozia de la Dedeman Botoșani a fost reintubat din cauza agravarii starii de sanatate. Ministerul Sanatații a transmis, luni, situația pacienților dupa explozia din Botoșani.

- Trei pacienți sunt in stare grava, fiind intubați, anunța luni, 10 iunie, Ministerul Sanatații. In explozia de vineri dimineata de la magazinul Dedeman 15 persoane au fost ranite, iar in prezent sunt internate 7 persoane.Ministerul Sanatații precizeaza ca cei doi pacienți de la Spitalul Clinic Județean…

- Doua dintre victimele exploziei produse vineri la magazinul Dedeman din Botosani, internate la Spitalul Floreasca sunt in continuare in stare grava. Alti doi pacienti, internati la Iasi, au fost detubati, insa starea unuia dintre ei e instabila. Doua victime internate la Spitalul Judetean Botosani au…

- Explozia produsa vineri, 7 iunie, la magazinul Dedeman din orașul Botoșani s-a soldat cu cel puțin 13 raniți. Patru pacienți se afla in stare grava, doi dintre acestia fiind intubati, a anunțat Ministerul Sanatații.Potrivit autoritaților, victimele sunt 10 barbati si trei femei, cu varste cuprinse intre…