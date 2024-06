Stiri pe aceeasi tema

- Presa romaneasca este mai saraca de astazi, și este doliu in Romania! Informațiile de ultima ora anunța ca celebrul jurnalist Mircea Carp a murit la 101 ani. Doliu in Romania! Presa este mai saraca de astazi Pentru generațiile anilor 80 și 90, numele regretatului Mircea Carp este sinonim cu profesionalismul…

- Lumea cinematografiei este in doliu, dupa ce un celebru actor a murit. S-a stins din viața la 93 de ani și este considerat o legenda. A ramas in memoria publicului in special pentru rolul dintr-un serial care a facut furori și in Romania la sfarșitul anilor '70.

- La doar 55 de ani, politicianul Daniel Olteanu s-a stins din viața, marți seara, 21 mai, dupa o lupta grea cu o boala necruțatoare, anunța plus24.ro. Olteanu, președinte al ALDE din aprilie 2021 pana in 2023, a fost deputat liberal in mandatul 2016-2020, anterior fiind prefect al județului Vaslui in…

- Nu totul ține de gena! Vrei sa te rasfeți, trebuie sa muncești inainte! De ce spunem asta? Ei bine, avem imagini de senzație cu fiul unui celebru artist din Romania. Iata cum a fost surprins baiatul faimosului cantareț de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania!

- Probabil cel mai cunoscut crescator de ovine din judetul Arad, dar si unul dintre cei mai cunoscuti din toata tara, Ioan (Nelu) Branga, a murit... The post Doliu in lumea oierilor. A murit Ioan Branga, unul dintre cei mai cunoscuți crescatori de oi din Romania, cu afaceri al Socodor appeared first on…

- Din pacate este doliu imens in lumea televiziunii din Romania, dupa aflarea veștii ca a murit in urma cu puțin timp primul prezentator din țara noastra, la venerabila varsta de 90 de ani. Este doliu imens in lumea televiziunii din Romania! A murit Florin Bratescu S-a stins și ultimul reflector al unei…

- Lumea cinematografiei este in doliu, dupa pierderea unui artist ce a scris istorie. A murit Louis Gossett Jr., primul actor de culoare care a castigat un Oscar pentru rol secundar. Louis Gossett Jr a murit Este doliu la Hollywood, lumea cinematografiei și-a pierdut una dintre stele, un artist ce a scris…

- E doliu in lumea politica din Romania. A murit Teodor Marius Spinu, fost politician in partidul lui Traian Basescu. Profesorul Spinu era și cadru universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, din Iași. Anunțul privind moartea lui Spinu a fost facut de foștii sai elevi“Cu mare regret in suflet,…