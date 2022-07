Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza majorarii prețurilor la combustibili, au aparut și escrocii care vand apa cu miros de motorina și inca la un preț mai mult decat convenabil: 6 lei pe litru. Principala lor ținta constituie fermierii care au nevoie de carburanți pentru lucrarile agricole. De altfel, au ficut și primele victime…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in perioada 30 mai – 30 iunie se efectueaza lucrari de consolidare a rambleului si a partii carosabile pe DN 7 Pitesti – Ramnicu Valcea, pe tronsonul kilometric 144+530 de metri – 144+700 de metri, in judetul Arges. Din acest…

- O mașina care ardea a atras atenția unui trecator, care a anunțat autoritațile. Ajunși la fața locului, pompierii și polițiștii au facut o descoperire macabra: in portbagaj erau oaseminte carbonizate. Mai mult decat atat, se pare ca ramașițele umane fusesera tranșate Mașina care ardea era intr-un lan…

- Polițiștii bucureșteni de la Secția 12 au prins in flagrant, luni, trei refugiați ucraineni, in timp ce spargeau un apartament. Surse apropiate anchetei susțin ca locatarii unui bloc din Sectorul 3 ar fi sunat la numarul de urgența 112 și ar fi anunțat ca mai multe persoane incearca sa sparga o locuința.…

- Tentativele de a introduce in țara diverse tipuri de deșeuri sunt tot mai dese; o astfel de incercare a fost stopata marți de polițiștii de frontiera din Vama Giurgiu, care au gasit, intr-un camion ce avea ca destinație o firma din Romania, aproape 30 de tone de deșeuri de plastic. 22.400 kilograme…

- Dragoș Gardescu, cunoscut sub pseudonimul de Puya, ar fi fost prins drogat la volan, in București, in urma unui control de rutina al polițiștilor Brigazii Rutiere. Polițiștii i-ar fi facut semn solistului din trupa La Familia sa traga pe dreapta și l-ar fi testat cu aparatul etilotest. Dupa ce rezultatul…

- A fost prelungit pentru trei ani Acordul de cooperare in domeniul chirurgiei cardiovasculare pediatrice incheiat intre Ministerul Sanatații, Grupul San Donato Italia, Asociația Bambini Cardiopatici nel Mondo Italia și Asociația Inima Copiilor din Romania, transmite Ministerul Sanatații. In baza acestui…