- COMUNICAT DE PRESA Primarul Municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, a purtat, astazi, o serie de discuții cu reprezentanții Bancii Mondiale pentru a se obține soluții de finanțare concrete in vederea realizarii Spitalului Municipal de Urgența Ploiești. Delegația Bancii Mondiale, condusa de doamna…

- Medicul de familie este acuzat de luare de mita, fals informatic si inselaciune, fiind implicat intr-o retea de vaccinari fictive.Din primele informații, intreaga "operațiune" a fost pusa la punct impreuna cu doi complici, angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti.Grav este faptul ca de "serviciile"…

- Primarul Municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, a fost informat de catre reprezentanții Companiei Naționale de Investiții ca proiectul municipalitații "Bazin de inot, str. Marașești, nr. 285B, Cartier Vest, municipiul Ploiești, județul Prahova" a fost inclus pe lista sinteza a subprogramului…

- N. Dumitrescu Dorința municipalitații ploieștene ca orașul sa aiba o noua unitate sanitara – despre care se tot vorbește de ani buni – a dus la schimbarea de strategie in realizarea acestui proiect. Inainte de Craciun, reuniți in ședința cu caracter extraordinar, aleșii locali au aprobat imputernicirea…

- Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat, in unanimitate, Scrisoarea de Angajament cu Corporația Financiara Internaționala, in vederea realizarii Spitalului Municipal de Urgența Ploiești. Reuniți, astazi, in ședința extraordinara, consilierii locali ploieșteni au hotarat ca primarul Andrei…

- N.Dumitrescu De acum incolo, ploieștenii trebuie sa știe ca, atunci cand iși vor da intalnire cu cineva in zona centrala, nu vor mai trebui sa spuna ”ne vedem la Pasajul de la Omnia”, ci la ”Pasajul Take Ionescu”. Iar ”rebotezarea” pasajului pietonal menționat – redenumit dupa numele omului politic,…

- Un pacient al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti a decedat, luni dimineata, 15 noiembrie, dupa ce s ar fi aruncat de la etajul al cincilea al cladirii in care era internat. IPJ Prahova a anuntat ca, in jurul orei 10,45, politistii din cadrul Politiei municipiului Ploiesti au fost sesizati prin…