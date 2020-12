Stiri pe aceeasi tema

- Impresarul Bogdan Apostu a prefațat partida FCSB - UTA, apoi a discutat despre interesul bucureștenilor pentru Risto Radunovic (26 de ani). FCSB - UTA e liveTEXT AICI! „UTA este campioana meciurilor din deplasare in 2020, e fara infrangere in acest an. Va fi un meci interesant, din care aradenii nu…

- Imagini incredibile cu solistul trupei Vunk. Cornel Ilie a fost surprins cu o satena aproape goala iar imaginile fac furori pe internet. Iata ce i-a spus Lidia Buble cand a vazut. Cornel Ilie, imagini incendiare cu o satena fara sutien Daca in urma cu o luna toata lumea vorbea despre scenele pline de…

- Daniel Pancu e trecut de prima tinerețe, dar varsta nu il oprește din a se purta ca un adolescent cand este alaturi de noua lui iubita. Paparazzi SpyNews.ro au surprins imagini inedite cu fostul jucator de fotbal și actuala lui partenera de viața, la ceas de seara, in centrul Capitalei.

- Adrian Sina a petrecut in miez de zi, iar apoi s-a urcat liniștit la volan! Paparazzi Spynews.ro au surprins imagini senzaționale cu artistul, in timp ce se afla la un restaurant din Capitala alaturi de familie.

- Magaye Gueye, 30 de ani, a jucat și-a marcat in Premier League in tricoul lui Everton, iar acum a venit sa se impuna in lupta cu Adam Nemec, 35 de ani, pentru a-i impresiona pe cei de la Dinamo. Una dintre mișcarile spectaculoase ale "cainilor" in mercato 2020 a fost aducerea atacantului Magaye Gueye,…

- Justinian Radu pare genul de barbat dur, care nu are simțul umorului, mai ales pentru persoanele care nu il cunosc. Actor de profesie insa, comediantul este un artist de excepție, dar și un tata devotat, iar acest lucru l-au vazut și Paparazzi Spynews.ro.

- Viorel Hrebenciuc nu duce lipsa unei vieți bune, chiar daca e pandemie. Fostul politician a fost surprins de paparazzi Spynews.ro in timp ce se delecta cu un trabuc ce parea costisitor, dar și cu domnița blonda și misteriosa care i s-a alaturat la masa. Cine sa fie oare?

- Transferul lui Jorge Pombo (26 de ani) la Dinamo a intrat in impas, dupa ce Cadiz, echipa de care mijlocașul aparține, s-a razgandit și cauta sa il cedeze pe acesta definitiv. Dinamo s-a ințeles cu spaniolul asupra detaliilor contractuale și totul indica spre un imprumut pentru un sezon cu opțiune de…