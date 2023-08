Stiri pe aceeasi tema

- Momente induioșatoare au avut loc, de curand, la o gradina zoologica din S.U.A.! O girafa fara pete s-a nascut la gradina zoologica din Tennessee, SUA. Animalul a fost adus pe lume la data de 31 iulie 2023 și are are o culoare maro uniforma. Reprezentanții gradinii zoologice Brights sunt de parere ca…

- In urma cu un secol, castorii au disparut din Romania. Dupa 120 de ani de la dispariție, aceștia au decis sa se intoarca acasa. Recent, aceștia au fost descoperiți in Argeș. Ce rol important au aceștia in ecosistem? Castorii s-au intors in Romania Dupa un secol in care au fost disparuți, castorii s-au…

- Cea mai frumoasa zi din viața vedetei a venit! Ameri Nasrin a nascut! Prezentatoarea a facut marele anunț pe o platforma de social media, intr-un mod inedit. Imaginea a starnit un val uriaș de reacții in randul internauților. Ameri Nasrin a nascut Momente de fericire fara margini pentru indragita prezentatoare.…