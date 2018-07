Stiri pe aceeasi tema

- Fostul model Heidi Klum se iubește de patru luni cu Tom Kaulitz, care este cu 17 ani mai tanar decat ea. Vedeta s-a saturat sa fie mereu intrebata de diferența de varsta dintre ea și prietenul ei, așa ca in cel mai recent interviu pe care l-a dat pentru presa de peste Ocean, a fost foarte tranșanta.

- Andreea Raicu are parte de o zi nu tocmai fericitE, deoarece astEzi se implinesc zece ani de cand bunica ei s-a stins din viatE. Vedeta a postat un mesaj emotionant pe retelele de socializare.

- Anul trecut a divortat de sotul ei dupa o casnicie de mai bine de 11 ani, din care a rezultat si doua fetite superbe, iar acum zambeste din nou. Are iubit medic, vila noua si serviciu in SUA. Catrinel Sandu, caci despre ea este vorba, nu a stat prea mult sa-și linga ranile dupa ce a aflat ca este inșelata…

- Ultimii doi ani din viata lui Catrinel Sandu au fost cumpliti. A aflat ca soțul o inșala, a plans și a suferit enorm. Dar soarele a rasarit și pe strada ei. In viața sa a aparut un alt barbat, un stomatolog cu propria clinica in America. A fost vremea schimbarilor majore, pentru ca coregrafa…

- Dupa 12 ani de mariaj, in care cei doi soți s-au vazut doar de cateva ori pe luna, caci ea lucra in București, iar el, la Look TV din Cluj, Paula Chirila și Marius Aciu au pus punct mariajului, in urma cu un an. Vedeta tv a dezvaluit ca nu duce lipsa de admiratori si e despre cum trebuie sa fie barbatul perfect…

- Catrinel Sandu (40 de ani) a divorțat de Gabriel Trifu (42 de ani), in urma cu cateva luni, dupa ce a aflat ca fostul tenismen a inșelat-o. Fosta „bebelușa” nu a vrut sa ii accepte aventurile soțului ei și a pus punct mariajului de 11 ani. Acum, frumoasa blonda și-a gasit fericirea in brațele unui […]…

- Giani Kirita are o relatie speciala cu fiica lui, Roxana. Aceasta avea o relatie de doi ani cu un baiat agreat de fostul fotbalist, dar povestea s-a terminat chiar cand Giani Kirita se afla in Republica Dominicana. "Da, m-am despartit de iubit, acum o luna, dupa o relatie de doi ani. Motivul?...…