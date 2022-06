Pe cine vedem la Neversea, cel mai mare festival de plajă din Europa se întoarce după 2 ani. Line-up complet Dupa 2 ani de pauza, revine Neversea se intoarce. Lista complete a artiștilor care vor urca pe scena celui mai mare festival de plaja din Europa. Nu mai puțin de 150 de artiști din 20 de țari vor antrena audiența timp de 4 zile și nopți, publicul fiind așteaptat intr-un numar record intre 7-10 iulie, la Constanța. Lista marilor vedete incepe cu hip-hoperul Tyga, ce a devenit unul dintre cei mai urmariți artiști din intreaga lume. Americanul Tyga, vedeta Neversea 2022 Rapperul fenomen Tyga (32 ani), atorul marelui succes ”taste”, are in palmares Discul de Platina si Discul de Aur pentru vanzari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a patra ediție Neversea, care aduce in Romania peste 150 de artiști din peste 20 de țari, are loc in perioada 7-10 iulie in Constanța. Unul dintre cei mai urmariți artiști din lume, rapperul Tyga, vine in aceasta vara la festival. Organizatorii au anunțat lista completa a artiștilor pentru cel…

- 11 parlamentari USR au demisionat sau urmeaza sa demisioneze din partid pentru a se alatura partidului Reper Pe lista se afla si deputatul USR de la Constanta, Cristina Camelia Rizea Luna trecuta, Rizea a fost suspendata din USR, pentru neplata cotizatiei Rizea a precizat pentru ZIUA de Constanta ca…

- Mama unui elev al Scolii Gimnaziale Nr. 30 "Gheorghe Titeica" din Constanta a transmis catre ZIUA de Constanta lista de lectura pentru vacanta de vara a copilului sau, care a terminat clasa intai.Aceasta este revoltata de volumul prea mare al temelor, spunand ca cei mici au de citit 160 de pagini. Ea…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta extraordinara, vineri, 10 iunie 2022, ora 12.00.Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Proiectul ordinii de zi1. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 63 2013 privind…

- Qualcomm a anuntat noua versiune de procesor flagship pe 20 mai 2022 si e vorba aici despre un Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, care va sosi pe telefoanele flagship din a doua jumatate a lui 2022. Fata de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 aduce o eficienta cu 30% mai mare si o viteza crescuta cu 10%. Snapdragon…

- Consiliul Local al Municipiului Medgidia este convocat in sedinta ordinara in data de 28 aprilie 2022, ora 16:30. Pe ordinea de zi se afla urmatoarele proiecte de hotarari: Proiect de hotarare nr. 89 15.04.2022 privind modificarea tarifului de calatorie pentru transportul public local de persoane in…

- Au fost anunțați artiștii care vor urca pe scenele Neversea, in aceasta vara, pe plaja din Constanța. Alesso, Azteck, Brennan Heart, KSHMR, Nicky Romero, Parov Stelar și Quintino sunt artiștii care completeaza line-up-ul pentru mainstage, intre 7 și 10 iulie, pe The Island of Dreams. Fanii scenelor…

- Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Struza, a venit cu un mesaj ironic la adresa lui Ion Ceban, primarul capitalei, pe pagina sa de facebook. Asta, dupa ce Ceban s-a aratat indignat de faptul ca omologul sau din Constanța a anulat ”infrațirea” cu Chișinaul. „Primavara la Chișinau Iv. Ceb…