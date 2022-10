Stiri pe aceeasi tema

- Recent, Bianca Dragușanu a facut o serie de afirmații dure la adresa femeilor scunde, starnind o serie de reacții in mediul online și nu numai. Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat, iar acum vedeta ar putea plati scump pentru ceea ce a spus.

- Contestata de profesori universitari, scriitori, membri ai unor asociații de profil, de parinți, dar și de profesori de la colegii naționale din toata țara, masura prevazuta in proiectul noii legi a educației de a permite colegiilor sa organizeze examene de admitere proprii este combatuta și de președintele…

- ​Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii a decis in unanimitate miercuri, 31 august, amendarea lui George Buhnici cu 20.000 de lei pentru dicriminare.Decizia a fost luata dupa declarațiile lui Buhnici despre „țate și buci” și femeile cu vergeturi care vin…

- Societatea Liberala a organizat luni și marți, 22-23 august a.c., dezbateri in cadrul evenimentului „De ce avem nevoie de egalitate de gen in politica?”, la Curtea de Argeș. In prima zi, conferința a fost deschisa de președintele interimar al Senatului și presedintele PNL Argeș, Alina-Ștefania Gorghiu,…