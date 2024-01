Stiri pe aceeasi tema

- Ramasitele a doi pui de dinozaur, descoperite in cutia toracica fosilizata a unui tiranozaur care a trait cu 75 de milioane de ani in urma, ofera noi informatii despre schimbarile de alimentatie ale pradatorilor stravechi, relateaza DPA/PA Media.Conform unui studiu publicat in jurnalul stiintific…

- Arheologii din Peru au descoperit patru mumii de copii despre care se crede ca ar avea cel puțin 1.000 de ani. Descoperirea a fost facuta intr-un loc care a fost candva un spațiu ceremonial sacru, dar care acum se afla intr-unul dintre cele mai vechi cartiere din Lima de astazi. Cercetatorii cred ca…

- Arheologii din Peru au descoperit patru mumii ale unor copii, despre care se crede ca ar avea o vechime de cel putin o mie de ani, intr-o zona ce a fost candva un spatiu ceremonial sacru, in care este situat in prezent unul dintre cele mai vechi cartiere din capitala Lima, transmite miercuri Reuters.…

- Arheologii din Peru au descoperit patru mumii ale unor copii, despre care se crede ca ar avea o vechime de cel putin o mie de ani, intr-o zona ce a fost candva un spatiu ceremonial sacru, in care este situat in prezent unul dintre cele mai vechi cartiere din capitala Lima, transmite miercuri Reuters.…

- In timpul unei secete record, nivelul apei din fluviul Amazon din Brazilia a scazut la niveluri fara precedent, ceea ce a permis descoperirea unor petroglife antice vechi de aproximativ 2.000 de ani. Petroglifele, care infațișeaza animale, oameni și plante, au fost descoperite pe malul riului Rio Negro,…

- Antarctica nu a fost intotdeauna un teren pustiu, acoperit cu gheața și zapada. Cel mai sudic continent al Pamantului adapostea in trecut rauri și paduri pline de viața, relateaza Reuters.

- In timpul restaurarii templului Esna, cu o vechime de 2.200 de ani, din Egipt, cercetatorii au descoperit și restaurat imagini uimitoare care reprezentau zei care participa la ritualurile de Anul Nou. Pe tavanul templului Esna, care a fost construit in urma cu aproximativ 2.200 de ani și a suferit o…

- Oamenii de stiinta dintr-o echipa chineza au dezvoltat un nou instrument de inteligenta artificiala (AI) care ar putea sa accelereze considerabil procesul de descoperire a unor noi medicamente, informeaza Agentia de presa Xinhua, preluata de Agerpres. Cercetatorii de la Institutul Materia Medica din…