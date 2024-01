Pe ce pârtii se schiază în Parâng Telescaunul vechi din stațiunea Parang funcționeaza zilnic, cu excepția zilei de joi, cand se afla in revizie, telescaunul funcționeaza zilnic intre orele 09:00 și 16:30. Iubitorii de schi pot savura intreaga frumusețe a peisajului montan in timp ce se bucura de cele mai bune partii. In fiecare joi, Telescaunul TS3 pornește la ora 10:00 din zona Cabana Rusu și strabate un traseu pitoresc pana in apropierea Coconea Snow Bar. O experiența de schi unica și captivanta, oferind o priveliște de neuitat asupra peisajului inzapezit. Momentan, stațiunea ofera doua partii ideale pentru… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

