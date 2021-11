Pe ce dată din noiembrie este Sfântul Andrei Se apropie sarbatoarea Sfantului Andrei, cand toți cei care ii poarta numele iși serbeaza ziua de naștere. Pe ce data din noiembrie este Sfantul Andrei? Sfantul Andrei este celebrat in fiecare an la data de 30 noiembrie in fiecare an. Sarbatoarea este una speciala pentru romani, pentru ca Sfantul Apostol Andrei este considerat ocrotitorul lor. Pe ce data din noiembrie este Sfantul Andrei In același timp, Sfantul Andrei este și primul dintre apostoli care a propovaduit Evanghelia la geto-daci, pe teritoriul Dobrogei, motiv pentru care este considerat ca cel care a creștinat poporul roman. Numele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

