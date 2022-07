Pe ce dă Speak bani constant. Are aproape 100 de perechi! ”E o boală” Unul din preferații adolescentelor romance, Speak face bani buni din activitatea muzicala dar și din participarea reality show-uri, fiind una din vedetele campioane ca numar de participari. Mai nou caștiga din contracte publicitare, atat el cat și mondena sa iubita, Ștefania, cu care a facut echipa la Asia Expres, și-au lansat propriul show digital ”Aventura, strigați ura!” Echipa atat pe scena cat și in viața de zi cu zi, Speak și Ștefania au pasiuni diferite. Cel puțin solistul, pe numele sau Ștefan Sprianu care este dependent de cumparat pantofi sport. La modul cel mai serios, adidașii reprezinta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Speak este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania, insa, inceputul carierei de muzician a fost greu, iar iubitul Ștefaniei s-a lovit de multe neajunsuri. Acum, cantareștul a scos la ibeala un amanunt mai puțin știut și a recunoscut pe ce cheltuiește bani mulți. Fost baschetbalist de profesie,…

- Adda a inceput un nou tratament pentru boala de care sufera, borelioza. Vedeta a marturisit totul printr-o postare pe rețelele de socializare. De doua zile se afla la Constanța și este foarte mulțumita de personalul care se ocupa de ea.

- Adda a postat un nou mesaj pe contul de socializare, in care le-a impartașit fanilor cum decurge tratamentul pentru boala dura de care sufera. In urma cu ceva timp, artista a fost diagnosticata cu boala Lyam, dupa ce mai bine de un an s-a tratat greșit, pentru o alta afecțiune.„Acel moment cand reziști…

- Anastasia Lazariuc are 68 de ani și se menține intr-o forma de invidiat. Are aceeași greutate de ani de zile, fiind una dintre cele mai admirate artiste de muzica ușoara. Acum, aceasta a dezvaluit care este secretul ei. „Nu am fost gurmanda, nu mi-a placut carnea. Nu pot spune ca nu mananc deloc, dar…

- „Insula Iubirii” sezonul 6 se incheie luni, 27 iunie. Ediția de aseara, 21 iunie a oferit momente neașteptate, cand doua cupluri au avut parte de emoții la ultimul bonfire. Este vorba despre Katy și Ionuț, Cerasela și Rareș. Katy și Ionuț de la Insula Iubirii au avut parte de un parcurs greu la intoarcerea…

- S-a trezit dintr-o data ca nu mai poate sa stea in picioare și ca are amețeli mari. Și-a facut toate analizele și toate au ieșit foarte bine. Medicii romani au trimis-o la psihiatru, pe motiv ca ar avea boli inchipuite. A ajuns in Austria, unde medicii i-au spus ca are boala Lyme, pe care a capatat-o…

- In cazul in care intenționezi sa practici alergatul ca modalitate de a te menține in forma, este important sa alegi perechea potrivita de pantofi. Spre deosebire de fitness ori sala de forța, alergatul iți solicita foarte mult nu doar mușchii, ci și artic