Pe ce a dat Bella Santiago banii strânși la nuntă. Solista filipineză a devenit oficial româncă Frumoasa solista filipineza Bella Santiago s-a casatorit duminica, zi in care a avut loc și fastuoasa petrecere de nunta. S-a cununat catolic cu un roman -a devenit oficial doamna Grigore-, canta pe romanește, fetița sa invața la o școala de stat romaneasca și, deși are un restaurant cu specific filipinez, dar a avut și sarmale la nunta. Filipineza ce a cucerit Romania cu vocea sa, caștigatoarea ”X Factor ” 2018 și finalista ”Romanii au talent” și-a distrat invitații la un complex de evenimente din Saftica. A fost o petrecere exclusivista, cu mult fast, iar darul a fost pe masura evenimentului.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

