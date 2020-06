Stiri pe aceeasi tema

- O tanara a fost ranita usor dupa ce autoturismul in care se afla a fost acrosat de trenul Suceava-Cacica, la o trecere de cale ferata pe raza localitatii Humoreni, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. In masina se aflau trei adulti si doi minori, iar numai o femeie in varsta…

- Un autoturism a fost lovit de tren la Burcioaia – Adjud. Astazi, 17 iunie, in jurul orei 16:40, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny” al judetului Vrancea a fost anuntat despre producerea unui accident intre un tren si un autoturism, in cartierul Burcioaia, municipiul...

- CARAȘ-SEVERIN – Primarul Reșiței, Ioan Popa, saluta decizia Guvernului prin care proiectele de infrastructura rutiera si feroviara de interes local vor putea fi transferate de la autoritatile centrale la nivelul celor locale! „Era evident faptul ca Ministerul Transporturilor nu avea capacitatea fizica…

- Proiectul legaturii feroviare între Gara de Nord și aeroportul Otopeni înainteaza și acest lucru se poate vedea de la o saptamâna la alta. Trenurile ar trebui sa circule de la final de august, iar acum se lucreaza la unele podețe, se monteaza restul șinelor de cale ferata și se lucreaza…

- In ceea ce privește structura actuala a caii ferate, in ciuda intemperiilor și instabilitații politice, conflictelor armate și numeroaselor probleme de ordin material, calea ferata Berlin-Bagdad (porțiunile aferente fiecarui stat succesor al Imperiului Otoman) se afla intr-o condiție buna, fiind utilizabila…

- In ceea ce privește structura actuala a caii ferate, in ciuda intemperiilor și instabilitații politice, conflictelor armate și numeroaselor probleme de ordin material, calea ferata Berlin-Bagdad (porțiunile aferente fiecarui stat succesor al Imperiului Otoman) se afla intr-o condiție buna, fiind utilizabila…

- Consilierul onorific al premierului pentru organizarea EURO 2020 la Bucuresti, fostul fotbalist Gheorghe Popescu, sustine, intr-un mesaj postat pe un site de socializare, ca lucrarile la calea ferata care va lega Gara de Nord de Aeroportul ''Henri Coanda'' din Otopeni sunt gata in…

- Ionel Scriosteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, a postat un video cu lucrarile la aeroportul Otopeni in vederea EURO 2021. „Punem acoperișul la stația de calatori de la Aeroportul Internațional Henri Coanda. Chiar daca a fost amanat Campionatul European de Fotbal, lucrarile la legatura…