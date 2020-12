"Pe 16 decembrie am strigat libertate" "Pe 16 decembrie am strigat libertate" Foto: Arhiva. "Pe 16 decembrie am strigat libertate" - spune unul dintre participantii la Revolutia din 1989, începuta cu exact 31 de ani în urma, la Timisoara. Momentul de debut al protestelor care au dus la înlaturarea de la putere a regimului comunist a fost marcat si miercuri, însa, într-un format redus fata de alti ani, data fiind actuala criza sanitara.

