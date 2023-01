Pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, mai multe muzee din Brașov pot fi vizitate gratuit Muzeul de Etnografie Brașov iși deschide larg porțile pentru publicul larg și pentru turiști. Astfel, duminica, 15 ianuarie 2023, cand sarbatorim Ziua Culturii Naționale, toate filialele muzeului vor putea fi vizitate gratuit. Muzeul de Etnografie Brașov, Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, Muzeul Etnografic ”Gheorghe Cernea” din Rupea și Muzeul Etnografic Sacele, pe langa expozițiile permanente, au expoziții temporare cu tematici atractive, care pun in valoare colecțiile muzeului și evidențiaza bogația moștenirii culturale brașovene. Muzeul de Etnografie Brașov va invita sa aflați toate… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

