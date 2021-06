Stiri pe aceeasi tema

- Rapid este aproape sa obțina semnatura fundașului central Dragoș Grigore (34 de ani), ultima data la Ludogoreț. Rapid va pleca luni, 21 iuni, in primul cantonament al verii, la Poiana Brașov. Acesta se va incheia pe 26 iunie, cu un amical cu Viitorului. Dragoș Grigore s-a deparțit de Ludogoreț, dupa…

- Dinamo l-a vandut pe Mario Lacatuș, fotbalist nascut in 2004, la FCSB. In aceasta seara, ultrașii din Peluza Catalin Hildan au confirmat ca in conturile clubului au intrat 50.000 de euro, atat cat marea rivala a platit in schimbul fotbalistului cu nume de legenda. Aflați intr-o situație disperta din…

- Au marcat: Despodov '27, Iankov '79, Keseru '83 / Makouta '38. Dintre romanii campioanei Bulgariei (Cosmin Moti, Claudiu Keseru si Dragos Grigore), numai Claudiu Keseru a fost in lot. El a intrat pe teren, in minutul 60, in locul olandezului Elvis Manu si a marcat in minutul 83. Cu patru etape ramase…

- Ludogoret a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (1-1), echipa Beroe Stara Zagora, in prima etapa a play-off-ului pentru titlu si a devenit pentru a zecea oara consecutiv campioana a Bulgariei, anunța news.ro. Au marcat: Despodov '27, Iankov '79, Keseru '83 / Makouta '38.…

- Situația pe banca tehnica a lui Dinamo este tot mai complicata, iar fanii acționari au emis un comunicat enigmatic. Dupa ce Gigi Mulțescu a declarat la finalul meciului cu Acedemica Clinceni ca se gandește sa plece, iar team managerul Mario Nicolae a spus ca șefii lui Dinamo sunt azi intr-o ședința…

- Ionuț Nedelcearu (24 de ani), fundașul central al lui AEK Atena, a devenit membru DDB Elite. Anunțul a fost facut de Peluza Catalin Hildan prin intermediul paginii de Facebook. Suporterii „cainilor” au salutat gestul fotbalistului crescut de Dinamo. Ionuț Nedelcearu n-a uitat de Dinamo: doneaza 1948E…

- Dinamo a pierdut pe terenul lui CFR Cluj, 0-1, la capatul unui meci pe care echipa lui Gigi Mulțescu l-a terminat cu doi jucatori in minus. Eliminarile lui Paul Anton și Florin Bejan, petrecute in prima repriza, i-au deranjat pe fanii lui Dinamo. Dupa meci, suporterii din Peluza Catalin Hildan, acționari…