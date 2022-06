Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale in comun cu ofițerii Serviciului protecție interna și anticorupție al MAI (SPIA) și cu angajații Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) au documentat acțiunile unei persoane, manifestate prin propagarea…

- Procurorii PCCOCS in comun cu ofițerii SPIA și SIS desfașoara percheziții intr-un caz de propagare a razboiului și acțiuni indreptate spre ațațarea vrajbei și dezbinarii naționale. In dosar este vizata o singura persoana.

- Un inspector in cadrul ANAF – Direcția Generala Antifrauda Fiscala, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA, sub acuzația ca a luat mita 15.000 de euro in cadrul unui control derulat la o persoana fizica autorizata, a transmis, luni, DNA intr-un comunicat de presa.Potrivit procurorilor, la…

- In urma percheziților in dosarul care vizeaza Consulatul Moldovei la Odesa, procurorii au ridicat dispozitive de comunicații, suporturi de stocare, documente, ștampile și inscrisuri de ciorna, care vor fi examinate in cadrul urmaririi penale, informeaza Procuratura Generala.

- Fostul director al Agenției Servicii Publice (ASP), Serghei Railean, a fost reținut marți, 3 mai, pentru 72 de ore intr-un dosar penal pentru abuz de serviciu ce vizeaza procesul de achiziționare a blanchetelor. Informația a fost confirmata pentru Ziarul de Garda de catre reprezentanții Procuraturii…

- Silviu-Cristinel Cretu, vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava, a fost retinut de procurorii anticoruptie, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 40.000 de euro mita de la un om de afaceri. ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Cluj au dispus…

- Un barbat a fost retinut de procuririi gorjeni dupa a injunghiat o persoana intr-un club, cu un briceag, iar victima are nevoie de peste 40 de zile de ingrijiri medicale, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Procuratura Anticorupție a reținut pe un termen de 72 de ore, un ex-agent sub acoperire, care este vizat într-o cauza penala pornita, conform unei banuieli rezonabile de savârșire a infracțiunii de escrocherie comisa în proporții mari, transmite Jurnal.md. Astfel, potrivit…